dinar de germanor a l’escola d’hostaleria de girona. Els antics treballadors i familiars de l’Hotel Restaurant Fornells Park, a Fornells de la Selva, es van reunir en un dinar de germanor a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Durant l’acte es va retre homenatge a Vicenç Andreu, prestigiós maître de l’Hotel i professor i director de l’Escola d’Hostaleria de Girona. Diversos assistents van destacar la vàlua com a professor i com a maître de Vicenç Andreu, que durant diverses dècades va ser reconegut com a pioner de l’hostaleria gironina.