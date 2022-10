Els zombis envaeixen el Barri Vell en la nit més terrorífica de l’any

Fa ja més dues dècades en Lopes i en David de la mítica Plats Bruts discutien sobre les tradicions catalanes de la Castanyada, o la vinguda de fora del Halloween. Clar que el 1999 encara hi havia persones que no sabien ben bé que era aquesta celebració procedent dels Estats Units. Ara, 23 anys més tard, ja s’ha assentat a casa nostra i qui passegés aquest vespre pels carrers del Barri Vell de Girona ho ha pogut corroborar.

Els zombis, o més ben dit, gent disfressada per fer por, han conquerit per unes hores el centre històric de la ciutat en la Zombiewalk, la passejada, ja tradicional, que es fa en motiu de la nit de Halloween. Un esdeveniment que és el preludi del Festival Acocollona’t, que aquest any celebrarà la seva dotzena edició entre 2 i el 10 de desembre. Fa uns anys era una passejada més terrorífica, amb zombis que espantaven els turistes asseguts al bar de la rambla de la Llibertat. Ara s’ha convertit en una desfilada de Halloween per a tota la família, amb cabuda per la mainada, i disfresses, moltes disfresses, com si es tractés d’un segon Carnaval.

Unes 200 persones que s'han convertit en diferents personatges per unes hores. Encapçalaven la comitiva quatre zombis que portaven un taüt, i els seguien una gran colla. Tot i que eren més rialles que espants. Només un caçafantasmes zombi feia un ensurt a un grup de persones a la rambla de la Llibertat, o un noi amb la cara plena de sang feia els típics brams d’un zombi. La gent que s'ha topat amb aquesta comitiva s’ho mirava encuriosida, mentre passava un grup de quatre predicadors mormons o un geperut emmascarat que donava tocs al terra amb una creu cristiana. I així, un rere l’altre. Disfresses d’esquelet, màscares de Pennywise, barrets de bruixa o maquillatges diversos. Tot, en un ambient molt familiar.

Això sí, no hi han faltat els maquillatges ben treballats. Des de primera hora de la tarda la gent es s'ha començat a apropar a la plaça del Vi per aprendre diferents secrets sobre el maquillatge, en un taller impartit per professionals del sector. Ferides que feien angúnia, un ull amb una pupil·la més petita i de diferent color que l’altre o una cara plena de sang. No és fàcil que un maquillatge d’aquestes característiques pugui semblar realista. Alguns ho han aconseguit. Semblava que fessin de figurants en algunes de les grans produccions de Hollywood, com la sèrie de The Walking Dead o la pel·lícula Ejército de los muertos dirigida per Zack Snyder, que es va estrenar l’any passat a Netflix.

De fet, l’organització ha acabat premiant al millor maquillatge, al millor grup i al millor minizombi -nen o nena fins a 10 anys-. Queda demostrat, un any més, que castanyes i panellets poden conviure amb Halloween, o fins i tot una ja s’ha imposat a l’altre. Girona ha viscut la nit més terrorífica de l’any amb uns personatges que van fer que el Barri Vell fos l’escenari d’un d’aquelles històriques apocalíptiques. O potser han estat més bromes que ensurts.