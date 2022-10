L’Esglèsia de Sant Lluc va acollir ahir la cerimònia d’entrega de premis i es van donar les medalles d’Or, Plata, Bronze i alguns Premis Especials als concursants del 27è concurs internacional Soldat de Plom 2022. A més també es va atorgar els guardons Best of Historic i Best of Fantasy. En el mateix castrum de Manailes, l’entitat El Baluard manté oberta al públic fins el proper 6 de novembre la XLI Mostra de Figures històriques