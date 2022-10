Les ganes de castells omplen la plaça del Vi

Girona va tornar a gaudir amb absoluta normalitat d’una diada castellera de Sant Narcís. El bon temps i les ganes de castell van omplir la plaça del Vi, un espai ja icònic pels Marrecs de Salt però també pels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

En la diada castellera de Sant Narcís, el públic familiar -la plaça es va omplir de pares amb nens, avis i àvies- que van xalar d’una bona gamma de castells de 8 aprofitant el bon temps, amb bona temperatura i fins i tot amb sol. Després dels anys de la pandèmia, Girona va tornar a acollir una excel·lent jornada on tots els participants van sortir amb la satisfacció de la feina feta i amb nota. Especialment, els egarencs que ja apunten a la senda que els tornarà a portar a fer grans castells en les pròximes temporades.

L’ambient festiu va contaminar a tots els assistents que gairebé no es van moure de la plaça. Les colles van obrir la diada de Sant Narcís amb els pilars caminats i, a diferència d’altres anys, les construccions es van anar succeint de manera ràpida el que va provocar que la jornada castellera es completés en poc més de dues hores.

En la primera ronda, Marrecs de Salt va descarregar un 4 de 8 amb molta solvència, mentre que Minyons de Terrassa va descarregar un 3 de 9 amb folre, que ja augurava un matí destacable. Capgrossos de Mataró van començar amb un 4 de 8 descarregat.

En la segona ronda, Marrecs de Salt van optar per un 3 de 8, que van clavar i va deixar una imatge de postal.

Per la seva part els Minyons han executat un 4 de 9 amb folre mentre els mataronins en la segona ronda van aixecar i descarregar un 5 de 8, la figura coneguda com «la catedral» per la seva solidesa i bellesa.

Per acabar la darrera ronda conjunta i també la més espectacular els de la camisa blau Ter van posar tota la carn a la graella amb un espectacular 9 de 7 que van descarregar amb seguretat després d’un primer intent desmuntant.

Els Minyons de Terrassa tancaven una de les seves millors actuacions de l’any amb un 2 de 8 amb folre. I els Capgrossos s’acomiadaven amb un 3 de 8 de la celebració castellera de Sant Narcís.

Per rematar també executaven els Minyons un pilar de 6 que va cloure un dia excel·lent com un gran somriure.

Els pilars que van aixecar davant el balcó de la casa de la ciutat van ser l’últim acte d’una gran diada que retorna Girona als grans dies previs a la Covid. Des de l’Ajuntament de Girona, van seguir les actuacions els representants institucionals, entre els que es trobava l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, qui vestia la camisa tradicional dels Marrecs. També es va poder veure els membres del govern de Junts i ERC, Lluís Martí i Quim Ayats, així com al diputat del PSC per Girona, Marc Lamuà, envoltats d’altres regidors i membres d’entitats cíviques i culturals.