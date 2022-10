Marta Pasqual rep el Casero per una obra sobre el dolor de tres generacions de dones

L’escriptora Marta Pasqual, finalista fa dos anys, és la guanyadora de la quaranta-unena edició del Premi de novel·la curta Just Manuel Casero, organitzat per la Llibreria 22, i el veredicte del qual es va anunciar ahir en una gala a la sala La Planeta. Ana Moya és la finalista del premi.

La casa dels caps de setmana és el títol de l’obra premiada de Marta Pasqual i Llorenç (Girona, 1983), que rebrà 2.000 euros i veurà com el seu llibre és publicat per Empúries. De fet, acaba de ser editada El malaventurat senyor Clauss, l’obra amb la qual Pasqual va ser finalista del premi ara fa dos anys.

El seu nou treball és una novel·la «de veus», segons l’escriptora i filòsofa Cristina Massanés, membre del jurat. Pasqual hi relata com tres generacions de dones conviuen amb una forma de dolor que s’estén al llarg dels anys, suportant la «monstruositat» dels homes o la seva indolència. «Tot i això, el mal no tapa allò que té de bo el descobriment del món. Hi ha una sàvia combinatòria d’un univers paral·lel i sòrdid amb un món tranquil», va afegir Massanés.

«No és la novel·la que volia escriure», va assegurar Pasqual sobre El malaventurat senyor Clauss. «És aquesta, La casa dels caps de setmana», per la qual va ser ahir, finament, premiada amb el Casero.

Carrer on vius, l’obra finalista d’Ana Moya Romero, explica la història d’un fill sense feina estable i encaminat cap a una relació sentimental que no l’omple prou, que rep els consells de la seva mare que li «maquina» la vida. Guillem Terribas, de la Llibreria 22, va assegurar que «atacaran» perquè Carrer on vius també es pugui publicar.

La gala va arrencar amb un homenatge al músic Pau Riba, desaparegut el març passat. L’Orchestra Fireluche va interpretar Ha explotat el big bang dintre teu, en la qual van musicar un poema de Pau Riba. Així, la Fireluche va voler recordar l’artista amb qui va compondre dos discs . També la companya de Riba, Memi March, va acompanyar l’orquestra recitant Sa meu mare de l’àlbum Ataràxia (Orquestra Fireluche i Pau Riba, 2019).

«Això és un petit tast. Demà ho celebrem», va dir el cantant de la Fireluche, ja que avui al vespre Temporada Alta porta el grup a Salt; celebra els seus vint anys i presenta el disc Segona florada, pòstum de Pau Riba i continuació d’Ataràxia.

La gala d’ahir a la Planeta també va recordar l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, mort l’agost.