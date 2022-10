Quatre persones van resultar ferides de poca gravetat per inhalació de fum ahir diumenge a la matinada en l’incendi d’un pis a Salt. El foc va afectar la cuina d’un habitatge situat en un bloc de set plantes del carrer Major. Els Bombers van ser alertats de l’incendi a dos quarts de cinc de la matinada i hi van desplaçar set dotacions, que van rescatar amb una autoescala quatre persones refugiades al balcó del pis on s’havia produït l’incendi. En total, els Bombers van haver d’evacuar 18 persones i 40 van ser confinades a casa seva.