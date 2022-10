Tanquen la carretera dels Àngels per reclamar seguretat per als ciclistes

L’entitat Mou-te en bici va tancar ahir al matí la carretera dels Àngels per reclamar més seguretat i espais lliures de cotxes per als ciclistes. Ho ha fet coincidint amb el primer aniversari de l’atropellament mortal de Tina Vilanova, una dona de 35 anys d’Olot, que residia a Girona, i que va ser atropellada en aquella carretera per un conductor que va fugir.

Ahir, de nou a dotze, només van poder circular bicicletes i persones a peu, però a la tarda la carretera, situada al terme municipal de quart, es va reobrir al trànsit de vehicles amb normalitat. L’acció es va fer per reclamar un espai segur on practicar activitat que no s’hagi de compartir amb vehicles rodats. De fet, proposen poder tancar aquesta carretera un cop al mes. Un dels membres de la junta de Mou-te en bici, Xavier Corominas, lamenta que no s’hagin pogut trobar amb les administracions per parlar-ne: «No hem pogut reunir-nos o no han volgut».

El primer tancament de la carretera dels Àngels promogut per Mou-te en bici es va fer el 23 de gener d’aquest 2022. Ja en aquell moment, reclamaven buscar solucions perquè aquesta via -tan freqüentada pels amants d’aquest esport- pugui ser segura almenys, diuen, un diumenge al mes. «Les administracions havien de convocar una trobada fa més de vuit mesos per parlar d’aquest tema i no ho han fet», insisteix Corominas, que relata que a banda s’ha de parlar també amb qui té comerços a la zona, amb els veïns o amb la federació, per pactar-ne les condicions.

Ahir al matí, una vintena d’aficionats al ciclisme i familiars i amics de Tina Vilanova es van reunir al punt on van atropellar la ciclista l’any passat. «La van assassinar aquí», denuncia el membre de Mou-te en bici, que afegeix que «per sort, no s’ha tornat a repetir». La dona va ser envestida mentre anava en bici per un veí de Vilablareix, que no la va socórrer. Hores més tard, el conductor va ser identificat i detingut pels Mossos; presentava una taxa d’alcoholèmia de 0’87 mil·ligrams per litre.

L’home, de 24 anys, no ha ingressat a presó pels fets. Per això, els presents ahir a la carretera dels Àngels demanaven «justícia». «Les persones que van atropellar la Tina i la van deixar aquí encara estan en llibertat i això fa més gran el dolor que sentim pel mal que van fer», afirma Anna Soler, una de les amigues de la víctima. Soler relatava també que molts membres de la colla són ciclistes i que «sembla que s’hagi convertit en un esport de risc» perquè hi ha conductors que «no respecten el metre i mig que s’ha de deixar» i fan que la carretera es converteixi en un perill. Després de la mort de la jove atropellada als Àngels, el grup es va fer una samarreta groc fluorescent amb la frase «Volem tornar a casa» estampada a l’esquena. Soler diu que aquest missatge és «la màxima» que volen transmetre.

Durant el matí d’ahir, es va oferir un esmorzar a tall d’avituallament a tots els ciclistes que passaven per aquell punt. I a quarts d’onze, es va posar un ram de flors a la bicicleta blanca instal·lada el gener al punt on van atropellar Tina Vilanova. Abans, els assistents van llegir un manifest que deia que «la seva pèrdua va tocar tothom», i reclamava «justícia» per la seva mort i «que es condemnin els culpables».

Mou-te en bici va continuar recollint signatures per aconseguir el seu propòsit de tancar la carretera dels Àngels a vehicles motors almenys un cop al mes; ja en tenen més de 1.300.