Èxit de participació en el primer dia de la Marató de Sang que s’organitza cada any per Fires de Girona de la mà del Banc de Sang. Després de dos anys on l’activitat es realitzava a la Casa de Cultura a causa de la pandèmia, ahir i avui torna a plaça Catalunya. Ahir es van registrar 250 donacions de sang, una xifra que va superar les previsions de l’organització. «Hi havia molta gent esperant i fent cua, feia anys que no teníem una marató tan animada», explicava la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, Meritxell Casacuberta.

A part també es van fer més d’una vintena de plasmes i mitja dotzena de donacions de medul·la òssia. «Ha vingut molta gent de forma improvisada», també apuntava Casacuberta. Per això, es va arribar a una xifra tan elevada. De fet, des que el Banc de Sang va començar amb la campanya per incrementar les reserves «hem notat un repunt». Per avui, a tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, espera que la cosa «estarà animada». Al llarg del matí hi haurà el cos de mossos que farà diferents actuacions i això «crec que ens ajudarà». L’objectiu és arribar a les 500 donacions de sang i als 50 plasmes durant aquesta marató.