La Fira de Mostres tanca la 60a edició amb uns 55.000 visitants, un 8% menys que l'any passat, però amb un volum de negoci superior al del 2021. "El perfil ha canviat i els clients han comprat més", explica la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. En aquest sentit, assegura que ha estat una "molt bona fira" malgrat la situació econòmica i que ja hi ha empreses que els han confirmat la seva participació en l'edició de l'any que ve. "Algunes, fins i tot, ens han dit que volen més metres i això per nosaltres és una bona notícia perquè tenim ganes de recuperar els volum de metres quadrats que teníem abans de la pandèmia", ha dit.

Tot i que encara no tenen dades, Cunyat diu que alguns expositors han superat les vendes d'edicions anteriors i que, en general, les sensacions són bones. A més, remarca que –a diferència de l'any passat- en aquesta edició l'entrada era de pagament (2,5 euros els feiners i 4,5 euros els festius). Això, però, segons Cunyat, ha propiciat que els clients que hi han vingut ho han fet amb la intenció de comprar.

Un altre dels bons indicadors d'aquesta edició és que alguns expositors ja han demanat participar en la fira de l'any que ve i, fins i tot, amb més metres quadrats. "És una bona notícia perquè tenim ganes d'anar recuperant el volum que teníem abans de la pandèmia", remarca la directora de la fira. "No hem arribat al 100% de participació del 2019, que va ser un any molt bo, però poc a poc ens hi anem acostant", afegeix Cunyat.

La primera edició postpandèmia

La 60a edició de la fira ha coincidit amb la primera edició, des del 2019, que es fa lliure de restriccions. La del 2020 es va haver de suspendre per la covid-19 i l'any passat es va fer amb mesures sanitàries.

Enguany, el certamen ha crescut un 8% en nombre d'expositors (278 estands) repartits entre el Palau de Fires, les carpes exteriors i el recinte de la Devesa. Entre els sectors emergents que hi han guanyat presència, destaquen les empreses dedicades a l'eficiència energètica, a la mobilitat sostenible i a les noves tecnologies.

Les primeres han passat de vuit a catorze expositors i, entre elles, hi ha empreses de plaques solars (tant residencials com industrials), energia minieòlica, estufes de llenya i pèl·lets, calderes de biomassa i aïllaments tèrmics.

D'altra banda, les empreses de mobilitat elèctrica han doblat presència i també s'ha ampliat la d'aquelles companyies tecnològiques (drons, informàtica, impressió...). A més, el certamen ha incorporat un estand de la Cambra de Comerç de Girona, dedicat a aconsellar les empreses perquè avancin cap a la digitalització.

Pel que fa a espais, al nivell 1 del Palau de Fires s'hi han concentrat les empreses de serveis, emprenedoria i mobilitat elèctrica (35%); al nivell 2, les d'alimentació (18%); a les carpes exteriors, les de decoració, construcció i rehabilitació (30%) i al recinte de la Devesa, les de motor i maquinària industrial (17%).

La majoria (78%) són expositors de les comarques gironines i un 15% o bé s'estrenen o bé tornen a tenir presència al certamen. Més enllà dels expositors, la mostra també ha inclòs un centenar d'activitats paral·leles durant els quatre dies que ha durat.