L’espai que s’havia habilitat al barri de Pedret perquè hi aparquessin els autobusos turístics segueix funcionant com a tal, malgrat que està anul·lada des del 17 d’octubre per ordre de l’Ajuntament de Girona. En un comunicat, el consistori havia anunciat que, a partir d’aquesta data, la parada del carrer Palafrugell deixaria de tenir vigència i que els autobusos haurien de descarregar i carregar a l’aparcament del pavelló de Fontajau o a l’estació d’autobusos del parc Central. De fet, allà on hi havia tres places per a autobusos ara hi ha places per a turismes.

La realitat però, és que encara s’hi poden veure autobusos que s’aturen a la zona, en doble fila, i deixen baixar els visitants. O que s’aturen perquè hi pugin, en direcció a Figueres, Barcelona o algun altre destí. Un veí de la zona, Hans-Peter Trauschke, ha anat fotografiant i enregistrant la presència dels vehicles pesants en aquest punt sempre que ha pogut per demostrar l’incompliment d’alguns conductors. Lamenta que els autobusos ocupin un dels carrils de circulació i explica que ha avisat molts cops la policia però que o bé arriben tard o bé no van a la zona per denunciar els fets. Assenyala que diàriament, sobretot als matins, s’hi aturen entre quatre i sis autobusos, primer per fer baixar els passatgers i, posteriorment per anar-los a recollir.

Des de l’Ajuntament s’ha insistit en què la parada «ha quedat eliminada». A preguntes de Diari de Girona, fonts municipals, asseguren que «s’ha informat adequadament a les agències de viatges i entitats» que ja no es podia utilitzar l’antic punt per encotxar i desencotxar». De tota manera, admeten que «és possible que alguns autocars, pel fet d’estar acostumats a aparcar allà, ho hagin fet algun dia puntual». Sobre aquest fet, indiquen que en ser una mesura aplicada recentment, esperen que en «les pròximes setmanes ja no hi aparquin».

El punt de parada dels autobusos turístics ha generat cert debat des de fa temps. Històricament aparcaven en espais habilitats al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer. A inicis de l’any 2019, l’Ajuntament va decidir acabar amb aquests punts en considerar que els visitants acabaven col·lapsant els ponts per travessar el riu Onyar. Els espais es van destinar, sobretot, a residents del Barri Vell amb distintiu. A partir d’aquell moment, es va manar als autobusos a aturar-se a l’estació del parc central i a l’aparcament de Fontajau, mentre es buscava un punt alternatiu. La mesura va provocar el rebuig d’alguns sectors com ara l’Associació de Transports de Girona (Asetrans), l’Associació d’Hostaleria de Girona i el col·lectiu de guies en considerar que es feia caminar el excés els turistes. Al març del 2020 es va aninciar que l’alternativa seria Pedret i que l’Associació de Veïns ho havia acceptat a canvi d’un seguit d’accions al barri. La pandèmia va retardar la implantació d’aquest punt de Pedret fins al juny del 2021. Ha estat en vigor fins al 17 d’’octubre. Ara s’ha considerat que no tenia sentit, davant la «contrastada caiguda del nombre d’usuaris del servei i coincidint amb el final de l’estiu». En els propers mesos, el consistori farà balanç del funcionament del baixador, i si s’escau, s’estudiaran possibles millores del servei.