L’esplanada de la Copa va viure una jornada maratoniana encadenant concerts massius i per a tots els públics. Va obrir la jornada la música jamaicana per als més petits a càrrec de Reggae per Xics que va omplir la Copeta de famílies amb cotxets i globus en un concert a les dotze del migdia. Els deu integrants de la formació de Sant Feliu de Llobregat van fer ballar el públic amb cançons com en Joan Petit quan Balla o el Gripau Blau, vestits en mariners i simulant navegar amb el vaixell Calypso. La mateixa banda, hores abans també havia actuat a la Copa, en versió per a adults i dota el nom de The Penguins, en una jornada nocturna que van completar Skatalà i els alemanys Doctor Ring Ding.

Un cop acabat el concert de reggae, va ser el torn dels vidrerencs Copdemar, encarregats de posar música a l'hora del vermut a base de ritme frenètic, a la part alta de l'esplanada. La banda va oferir un repertori amb diferents temes del seu darrer àlbum Diferents maneres de somicar amb certa dignitat. 11 Finalment, a les sis de la tarda, la Copa es va tornar a omplir, fins a vessar, de públic ansiós de la música esbojarrada de l'Orquestra Di-versiones que va oferir un recital de cançons mítiques dels anys setanta, vuitanta i noranta en un espectacle musical que allà on va, arrasa.