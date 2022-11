Girona destinarà 856.000 euros més per pagar els sous dels treballadors municipals

L’Ajuntament de Girona haurà de destinar 856.000 euros per als sous de tots els treballadors municipals per complir un reial decret que ordena un increment retributiu servidors públics d’un 1,5% i que se suma a un altre del 2% ja ordenant a principis d’any. Tot plegat amb caràcter consolidable i amb efectes des de l’1 de gener de 2022. El consistori gironí, que té a l’entorn d’uns 1.200 treballadors, ho farà aprofitant els romanents de tresoreria per a despeses generals disponibles.

La regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, assenyala que no té res en contra de l’augment que beneficia tots els treballadors però lamenta que des de l’Estat s’estigui obligant els ajuntaments a fer front a aquest increment de sous a finals d’any amb el pressupost a punt de tancar. i de manera retroactiva Planas ha detallat que tenien diners reservats per si hi havia alguna despesa imprevista, com a estat el cas. Dubta però, que tots els ajuntaments puguin fer-ho abans d’acabar l’any. De fet, el propi reial decret, admet que si aquest increment de l’1,5% al sou de tots els treballadors no es pot fer dins d’aquest pressupost, es dona un marge als consistoris perquè el pugui començar a actualitzar els sous abans del 31 de març de l’any vinent. No obstant, en ser retroactiu, són diners que s’han d’acabar abonant tard o d’hora.

L’ordre del govern central està datada en el 18 d’octubre, afecta tots els consistoris i està argumentat pels estralls provocats per la guerra d’Ucraïna i la inflació. En concret, s’exposa que «la situació econòmica generada després de la pandèmia s’ha vist agreujada per l’esclat de la invasió d’Ucraïna, la crisi energètica derivada de la mateixa i el consegüent augment del cost de la vida per l’impacte d’una inflació, ha vist incrementada de manera substancial a la segona meitat de l’any». Per aquest motiu, el reial decret assenyala que «es fa necessari pal·liar els efectes en el poder de compra ocasionats per la inflació en aquest mateix exercici pressupostari».

Aquesta puja se suma a la ja implantada amb l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, que va ser del 2%. Així, per aquest any, l’increment salarial dels empleats públics serà d’un màxim del 3,5% amb caràcter consolidable, amb efectes des de l’1 de gener del 2022. Pel que fa a l’1,5%, els ajuntaments han d’abonar els endarreriments dels mesos de gener a octubre d’aquest any ja que el reial decret diu que l’increment és de caràcter retroactiu.

Queixa pels pocs ajuts

La regidora d’Hisenda voldria que tot plegat anés acompanyat d’ajuts a les institucions locals. En aquest sentit, insisteix en què mentre que les comunitats autònomes liquiden un 25% dels impostos cap als ajuntaments, l’Estat només ho fa amb un 5% i que això, els hi ha suposat, l’any 2020, en prou feines un milió i mig. I recorda que només en els sous dels treballadors, l’increment anual final és de 3 milions i que l’augment del preu dels subministraments és de 2,6 milions més del previst.

Aquest increment no té res a veure amb les protestes que un grup de treballadors està portant a terme i que tenen a veure amb la relació i valoració dels llocs de treball.