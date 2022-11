L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 5 anys de presó per abusar sexualment de la filla de 12 anys de la seva parella mentre convivien en un domicili de Girona. Fiscal i acusació particular sostenen que els tocaments van tenir lloc "cada dia" entre agost i octubre del 2018 i que el processat aprofitava les estones que estava sol amb la menor per fer-li tocaments i dir-li comentaris obscens. El cas es va descobrir quan la víctima ho va explicar a l'institut. La menor no ha comparegut al judici. Sí que ha declarat la seva mare, que no dona cap credibilitat a la denúncia: "És mentida". La dona afirma que la noia era "rebel" i que s'ho va inventar per fer-li mal. El processat també ha negat les acusacions.