Les dificultats d'un pare invident de Girona per portar la nena a l'escola bressol pels cotxes mal aparcats

El pare d’una alumna de l’escola bressol l’Olivera, Isaac Padrós, ha demanat «gairebé desesperat» a l’equip directiu del centre gironí que intercedeixi perquè els pares i mares que porten i recullen els seus menuts amb cotxe, «ho facin respectant les normes de circulació i entenent que els passos de vianants i les voreres són per les persones». Padrós és invident i porta la seva filla a l’escola bressol amb un gos pigall. «No he acompanyat l’Anna a l’escola ni l’he recollit, cap dia, sense tenir cap incident amb cap vehicle. I a casa vivim a menys de tres-cents metres de l’escola bressol», apunta. Recorda un gos pigall està entrenat per travessar els carrers només pels passos de vianants i si hi ha un obstacle al pas de vianants, s’atura i no es mou. L'escola bressol està situada al barri de Montilivi.

Padrós ha demanat a l'equip directiu i docent del centre, si "és possible fer arribar un correu als pares i mares dels nens i nenes de l'escola bressol l'Olivera a què siguin respectuosos amb les altres persones que també acompanyem els nens i nenes a l'escola bressol i que necessitem les voreres i els passos de vianants sense cap mena d'obstacle. Ni per un metre ni per dos minuts, ja que els seus dos minuts són deu dels nostres, i el seu cotxe un metre sobre el pas de vianants, fa que el gos pigall ho entengui com un obstacle, i no passi per falta de seguretat". "El pas de vianants i les voreres han d'estar lliures d'obstacles", insisteix. Els cotxes mal aparcats no són només de pares i mares. També n'hi ha de repartidors i, fins i tot, algun amb el logotip de l'Ajuntament, segons apunta.