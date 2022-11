Les atraccions, en mode silenci per acollir al públic amb necessitats especials

No hi havia riuades de gent. Ni música a tot drap. Ni tampoc llums estridents que, sovint, ofenen els sentits. El Parc de la Devesa s’havia posat en ordre, s’havia convertit en un oasi enmig del brogit diari per a donar resposta a les ganes de Fires de Girona dels infants (però també adults) gironins amb necessitats especials, amb diagnòstics que van des de l’autisme a la discapacitat intel·lectual.

Els més petits s’abraonaven als braços dels seus educadors. I és que l’emoció (i l’ànsia) de pujar a les atraccions, confessaven, s’havia convertit en el trending topic dels darrers dies. Ara, per fi, havia arribat el moment. Observaven les atraccions amb la boca oberta de bat a bat mentre esperaven el seu torn per a pujar. De banda sonora, només rialles. I és que si no fos per aquesta iniciativa, batejada com a Fires en Silenci, la gran majoria no podrien trepitjar les atraccions. «Hi venim cada any, és l’única oportunitat que tenen de poder gaudir de les Fires amb tranquil·litat» «Seria impossible, no ho gaudirien, el volum de la música i la il·luminació els provocaria molt estrès», va sentenciar un educador del centre d’educació especial Font de l’Abella de Girona. De fet, aquesta és una cita marcada al calendari. «Hi venim cada any, és l’única oportunitat que tenen de poder gaudir de les Fires amb tranquil·litat», va afegir. «Podem passejar tranquil·lament, anar d’una atracció a l’altra sense topar amb una marea humana» L’altre al·licient, va apuntar una altra educadora de l’equipament, és la poca afluència de visitants. «Podem passejar tranquil·lament, anar d’una atracció a l’altra sense topar amb una marea humana», un fet que, a més, els permet assaborir la il·lusió dels més petits. Tot i que la música sonava amb timidesa, van reconèixer que en algun moment van haver de recordar les regles del joc als firaires. «Molts dels nostres alumnes són hipersensibles i els hem hagut de demanar que abaixessin una mica més el volum, però ho han entès de seguida», va assegurar. Algunes atraccions, a més, també van adaptar el preu, rebaixant el tiquet a 1 euro (enlloc dels 4 euros habituals). Tot i això, van ser poques les atraccions que es van decidir a obrir. I les que ho van fer, eren infantils. «Els que hem vingut amb usuaris adults gairebé no hem tingut opcions, la iniciativa està molt bé però només està pensada per a nens», va lamentar una educadora del taller ocupacional de la Fundació Astres de Girona. Una tesi que també van compartir els usuaris de la Fundació Montilivi. «No hem pogut pujat a cap atracció», van lamentar.