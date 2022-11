L’Ajuntament de Llagostera ha congelat tots els impostos i totes les taxes per al 2023. Per aquest motiu, segons un comunicat del consistori del Gironès, l’ordre del dia del Ple ordinari d’octubre celebrat el passat dimecres 26 no va incloure, com és habitual, la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

El regidor d’Hisenda, David Parron, va explicar que la mesura s’ha pres tenint en compte la crisi econòmica actual: «Conscients de la problemàtica econòmica que estan patint actualment la majoria de famílies degut al desbocat increment de preus de serveis bàsics com l’electricitat, el gas i els aliments, l’equip de govern ha optat per congelar els impostos i no augmentar la pressió fiscal de la ciutadania i de les empreses de Llagostera». Així, per a l’any 2023 seguiran vigents les ordenances fiscals corresponents a l’any 2022, que van ser aprovades l’any passat per unanimitat de tots els grups amb representació municipal (ERC- CUP-Alternativa, Junts per Llagostera i PSC). Molts altres Ajuntaments estan aplicant la mateixa mesura de congelació de les ordenances fiscals com és el cas, per exemple, dels municipis de Girona i Salt, entre d’altres.