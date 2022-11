El Programa Referent d’Ocupació Juvenil de Salt continua apostant per a becar joves del municipi i que es puguin formar com a tutors i àrbitres esportius i, en aquest sentit, aquest 2002-23 cinc joves del municipi participaran del curs que imparteix el Consell Esportiu del Gironès. Amb aquesta xifra ja són 26 els nois i noies que hauran pogut gaudir d’aquest ajut durant els darrers quatre anys.

Tal com s’ha desenvolupat habitualment, per atorgar les beques s’han realitzat entrevistes a jovent de Salt d’entre 16 i 29 anys, aquest any han estat nou, amb interès en l’àmbit del futbol i l’arbitratge i disponibilitat per a la formació. Al mateix temps també es tenen en compte aspectes tan importants com els valors dels candidats i candidates envers l’esport i l’educació en el lleure esportiu dels infants.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “estem molt satisfets de la resposta que rep aquesta convocatòria de beques cada any, ja totalment consolidada, i que permet a joves interessats en l’àmbit esportiu i l’educació en el lleure que tinguin el seu primer contacte en aquest món de l’arbitratge i la tutorització de partits”.

Els joves que cursin amb èxit la formació podran arbitrar partits de manera remunerada a les lligues de futbol d’infants d’entre 4 i 9 anys, a la província de Girona. De fet, el cap de setmana passat un dels joves becats ja va tutoritzar el seu primer partit, valorant l’experiència com a “molt positiva”.

El Programa Referent d’Ocupació Juvenil, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació i cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació juvenil i el Fons Social Europeu, preveu mitjançant aquestes beques l’acompanyament dels joves al llarg de la formació en Tutors de Joc, així com en el seguiment dels seus estudis i de la recerca de feina.