La policia local de Llagostera ha denunciat un home per haver fet un abocament incontrolat a l'àrea de contenidors Gaià. Els fets van tenir lloc dilluns, quan es van trobar un munt de mobles, roba i altres objectes en aquests contenidors. Entremig, però, també s'hi va trobar documentació corresponent al domicili d'on havien sorgit tots aquells objectes per la qual cosa la policia va poder localitzar a la persona infractora.

Un cop denunciat, l'home s'enfronta ara a una multa d'entre 400 i 4.000 euros, o d'entre 4.001 a 150.000, depenent si la infracció és considerada lleu o greu. A part, també s'haurà de fer càrrec de la correcta gestió dels residus abocats.

No és el primer cop que un veí del municipi és multat per uns fets similars. Ja va passar el setembre, quan un altre havia deixat escombraries fora dels contenidors de recollida selectiva, a la urbanització Selva Brava. En aquella ocasió, la multa va ser de 400 euros.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, David Parron torna a recordar que des de l'Ajuntament s'ofereixen diversos serveis i actuacions per a una bona gestió dels residus. Alguns exemples són la recollida gratuïta de trastos a domicili, la bonificació de la taxa d'escombraries, el compromís residu zero o les instal·lacions de Deixalleria Municipal.