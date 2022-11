L'Associació d'Amics del Parc de la Devesa ha denunciat al Seprona la tala d'un plàtan fa uns dies a la Devesa i la poda indiscriminada de branques dels arbres. Tot plegat sense permís i coincidint amb l'arribada de les atraccions per les Fires de Girona.

En opinió de la junta directiva de l'Associació Amics de la Devesa, en el transcurs del recent desplegament i ocupació del parc per ubicar-hi les atraccions i parades "s'han produït certs fets" que consideren "absolutament inadmissibles en un parc urbà" que està catalogat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i que, per tant, "es tracta d'un patrimoni que cal mantenir i conservar amb especial cura".

A banda de l'esmentada tala del plàtan (d'uns 24 metres d'alçada, 33 centímetres de diàmetre i d'una edat aproximada de 60 anys) i de la poda indiscriminada de branques, l'associació, presidida per Joan Vila, exposa altres fets, com que diversos arbres han aparegut pintats amb grafitis. A banda d'aquests fets "tan lamentables", l'entitat explica que aquest any "s'ha repetit l'emplaçament d'atraccions i parades, així com l'aparcament de camions, sense respectar les distàncies mínimes que per normativa cal deixar lliures els arbres i aquestes, per tal de no perjudicar la hidratació i oxigenació de les arrels".

Segons Vila, hi hauria d'haver una distància d'entre tres i quatre metres entre les instal·lacions i plàtans. L'Associació també lamenta que s'han repetit "els abocaments no autoritzats d'aigües residuals al sòl i al rierol de l'interior del parc". Tot plegat, segons Joan Vila, sense que l'Ajuntament ho eviti. Sí que admet que traslladant el campament dels firaires a la copa, el tema d'aigües residuals ha disminuït, però critica que no s'actuï per impedir l'excés de proximitat de les atraccions als arbres. Vila ha reiterat que les atraccions no haurien de ser al parc de la Devesa. "Quan s'hi van instal·lar fa 60 anys, les atraccions no eren tantes ni tan voluminoses", ha dit.

El regidor de Sostenibilitat i de la Devesa, Martí Terés, ha assenyalat que estan "a la disposició del Seprona "pel que requereixin". En aquest sentit, el regidor ha exposat que espera que "la seva investigació permeti aclarir el responsable de la tala del plàtan".

El representant municipal també ha indicat que estan recollint "informació d'aquests temes per millorar la instal·lació dels firaires en els pròxims anys." Indica que la intenció és "corregir" la distància vers els arbres i evitar tots els abocaments d'aigües residuals al canal de la Devesa.