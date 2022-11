El ple de Girona ha aprovat definitivament la municipalització de l'aigua i la gestió dels serveis d'abastament, distribució i sanejament passarà a ser directa a través de l'empresa pública Cicle de l'Aigua del Ter SA. Els dos punts s'han aprovat amb els vots de l'equip de govern de JxCat i ERC, el grup de Guanyem Girona, el del PSC i el regidor no adscrit. Només hi ha votat en contra la regidora de Cs. El ple també ha avalat engegar el procés per reclamar 13,2 milions d'euros per «incompliments» a Girona SA, el soci privat de l'empresa mixta que al llarg de 28 anys ha gestionat el servei. L'equip de govern ha defensat la feina feta durant el procés de municipalització que ha estat «complex». L'oposició ha criticat lentitud i manca de transparència.