Una jornada econòmica de Fires amb «un ambient descafeïnat»

«M’esperava més gent». Aquesta va ser la frase més repetida tant per firaires com per usuaris presents ahir a la jornada econòmica de Fires. Potser els núvols que amenaçaven pluja, sobretot durant el matí. O potser unes temperatures més baixes comparat amb dies anteriors -tot i que continuava fent calor-. Fins i tot, es podria arribar a pensar que els preus que han pujant de forma desorbitada en els últims mesos tenien alguna cosa a veure. Fos una cosa o l’altra, aquests podrien ser alguns dels detonats de la baixa presència de públic a primera hora de la tarda.

En tot cas, per moltes famílies és gratificant trobar aquest 2x1. Ho expliquen Neus Vilà i Rafel Avellana, que tenen tres fills. Aquesta era la primera vegada que trepitjaven el parc de la Devesa per Fires, aprofitant la jornada econòmica. Tot i així, «ens ha sorprès veure poca gent, menys que els altres anys», declaren, perquè «cada any venim aquest dia». I és que «gràcies a això famílies com la nostra poden aprofitar per venir a les atraccions».

«És una forma perquè tots els nens puguin venir a les atraccions. Ho veig bé, hi ha molts dies de Fires» JOAQUÍN SERNA - gestiona l’atracció «Caballitos»

Com ells, Josep Antoni Sánchez acompanyava, juntament amb la seva esposa, als seus tres nets. També venien per primera vegada aquest any als aparells aprofitant el 2x1 perquè «va bé per portar els nets», i així «ens estalviem algun cèntim». En la mateixa línia parlava Carme Guerra, mare d’un nen i una nena. «S’agreix», apuntava, tot i que «m’esperava més col·lapse i m’ha sorprès perquè venim cada any».

«No tenim beneficis»

Per la seva banda, els firaries corroboraven aquesta poca multitud de gent a primera hora de la tarda, quan la canalla surt de classe i aprofita per anar en aquest 2x1 a les atraccions. «És una forma perquè tots els nens puguin venir a les atraccions», detallava el responsable de l’atracció «Caballitos», Joaquín Serna. Ell veu bé fer aquesta jornada econòmica, perquè «hi ha molts dies de Fires».

«L’ambient és molt descafeïnat, des que es va deixar de fer atraccions a un euro la gent ja no ve, no accepta aquest canvi» HUGO CASTILLO - ENCARREGAT DEL «TITANIC»

No tots, però, pensen com Serna. A part d’afirmar que «l’ambient és molt descafeïnat», el responsable del Titanic, Hugo Castillo, lamentava que «des que es va deixar de fer atraccions a un euro la gent ha deixat de venir, no ho accepta», lamentava. Uns firaires que aquest any han vist com els preus dels subministraments s’elevaven molt i això implicava «no tenir benefici». A més, es queixava de «la taxa elevada» que posa l’Ajuntament per tenir les atraccions al parc de la Devesa.