El PSC presentarà un paquet de mesures per millorar la il·luminació pública de Girona. Segons les dades de l'observatori de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), l'any 2021, la despesa de la ciutat pel que fa a l'enllumenat públic va ser de 10.267.605 kWh. És a 100,72 kwh per habitant. En canvi, a Barcelona és de 54 Kwh, segons recullen les dades de l'Ajuntament de la capital catalana.

Els socialistes exposen que el sistema de l'enllumenat del carrer no s'ha canviat en els últims deu anys a Girona i, per això, es generen unes quantitats de CO₂ molt elevades. En aquest sentit, la portaveu del PSC a la ciutat, Sílvia Paneque exposa que «hi ha camí per recórrer en disminuir la contaminació lumínica. El malbaratament de diners és la primera raó per evitar-ho en un món de crisi energètica i preus a l'alça».

Per això, des del grup presentaran un seguit de mesures per modernitzar la gestió de la llum a Girona, i això el faria més eficaç i barat. Una de les propostes és una il·luminació intel·ligent que «permetria reduir fins a un 60% els consums elèctrics municipals».

Per altra banda, també proposen l'ús d'energia solar en la il·luminació pública i també detallen que és necessari que l'Ajuntament de Girona avanci en comunitats energètiques per a la producció d'energia, i en autoconsum, per aconseguir edificis municipals que s'autoabasteixin.