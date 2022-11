Llenceria Rosa tancarà per jubilació després de 32 anys d’història i d’haver vist passar tres generacions de clientes pel seu establiment situat al número 14 del carrer Sant Joan Baptista La Salle. L’encarregada del negoci, Rosa Maria Torrent, calcula que la botiga posarà punt final cap a la primavera, un cop s’hagi fet tota la liquidació del gènere. I és que va ser una decisió molt sobtada, la de tancar, perquè Torrent ja fa alguns anys que ha superat l’edat de jubilació, però la seva passió pel negoci l’ha portat a continuar uns anys més.

De fet, l’encarregada va estar a punt de jubilar-se el 2019. «La botiga m’agrada molt i continuava», explicava, i l’any abans de la pandèmia «vaig pensar a deixar-ho», però amb la Covid-19 i les restriccions «vaig pensar que costaria sortir de casa i anar segons a on i que seria molt avorrit quedar-me a casa, i vaig decidir continuar uns anys més». Un cop passada l’època més dura de la pandèmia, i arribar completament a la normalitat, ha arribat el moment. «Anava pensat a deixar-ho, però ho vaig decidir de cop», apuntava. És per això que quan se li va encendre la bombeta i va decidir plegar ja havia rebut tot el gènere d’hivern. D’aquesta manera, a partir d’ara «aniré fent rebaixes i liquidació als clients» fins a exhaurir existències, però calcula que arribats a la primavera Llenceria Rosa ja haurà tancat definitivament.

Torrent explica emocionada que «tot i no haver estudiat això» des de ben petita ja demanava per Reis mocadors de butxaca brodats, calcetes o samarretes, a diferència d’altres nenes que demanaven nines per jugar. Va ser quan va marxar de Figueres i arribar a Girona que va començar a treballar a una botiga on, poc després, va passar a ser l’encarregada de l’establiment de llenceria. Ho va fer durant 17 anys i quan aquest negoci va tancar va decidir obrir el seu propi local. 32 anys que han donat per molt, «èpoques molt bones, altres menys i altres dolentotes, però les hem anat superant totes», declarava Torrent.

El millor aparador del món

La passió per aquest negoci va portar a Llenceria Rosa a guanyar un premi al millor aparador del món l’any 2015. Es tracta d’un reconeixement internacional del sector de la moda de bany organitzat per l’empresa alemanya Opera, on participen negocis de tot el món. A part, també va rebre el 2018 i el 2019 el segon premi al millor aparador del Circ, organitzat per l’Agrupació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial.

Una altra de les curiositats de Llenceria Rosa és que fins al 2020 acceptava pagaments amb pessetes. En aquest cas, no es tornava el canvi en euros, només es podia pagar amb l’import exacte o pagar el que faltava en euros si el client no en feia prou amb les pessetes que encara podia tenir guardades per casa. A final del 2020, però, el Banc d’Espanya va deixar d’acceptar aquesta moneda definitivament i, arribats en aquest punt, ja no es va poder anar fins a Barcelona fer el canvi per euros.