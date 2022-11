La passió per convertir el boixet en un art s'ha tornat a veure aquest dissabte al Pati de les Magnòlies de l’edifici de la Generalitat de Catalunya. Una pràctica que combina diferents fustes i materials per aconseguir peces singulars i que es va recuperar l’any passat amb motiu del 25è aniversari de les Puntaires de Girona amb la intenció de fer-la cada any per Fires.