La trobada d’escúters clàssics, amb vespes i lambrettes, més coneguda com a Vespartiu, ha arribat aquest dissabte a la seva desena edició. A primera hora del matí s'han reunit a la plaça Salvador Espriu per exposar els vehicles i fer un petit esmorzar, per després realitzar una ruta pel Gironès i el Pla de l’Estany.