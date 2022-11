Reservar una plaça d’autobús amb 24 hores d'antelació: el peatge per anar en cadira de rodes

Tot i que l'accessibilitat i la inclusivitat estan a l'ordre del dia, un buit condemna a les persones a les que la vida ha deixat en cadira de rodes, que conviuen amb l'amenaça d'haver de decidir amb 24 hores d'antelació en quin autobús interurbà (i en quina freqüència exacta) voldran viatjar.

Un banyolí de 19 anys, que prefereix mantenir l'anonimat, va topar fa uns dies amb l’amarga realiat. «En l’últim servei del dia, el meu fill volia tornar de Girona a Banyoles en autobús (una línia operada per TEISA), però la sorpresa va ser quan, en intentar pujar en un dels dos vehicles que es dirigien a Banyoles (un amb destí final i l'altre camí d'Olot), el conductor li va comunicar que si volia fer ús del transport però anava en cadira de rodes, ho havia d’haver sol·licitat amb 48 hores d’antelació (dies després la companyia va matisar que no eren 48, sinó 24 hores)», explica la seva mare, que tampoc vol fer pública la seva identitat. Tot i que un dels dos autobusos disposava de plataforma elevadora, «li van dir que com que no havia avisat abans, no la podien activar», lamenta. «Afortunadament, un altre passatger el va agafar en braços i el va pujar al vehicle, deixant la cadira de rodes al maleter perquè els van dir que a dalt tampoc hi havia espai per a posar-la», afegeix.

«Vaig sentir molta impotència»

I aquí, va entrar en joc la frustració. «Vaig sentir molta ràbia i impotència, no entenc per què jo no puc pujar en un autobús quan vull i quan ho necessito i en canvi qualsevol altra persona pot fer-ho sense problema», denuncia l’usuari afectat. En aquest sentit, lamenta que «m’obliguen a planificar-ho tot el dia abans, sense tenir dret ni llibertat per a prendre decisions al moment». A més, lamenta que als responsables del servei encara els falta «molta sensibilitat». Una tesi que també comparteix la mare: «El conductor el va tractar molt malament, fins i tot va haver de baixar les escales assegut perquè ningú l'ajudava a sortir de l'autobús», i afegeix que «necessitarien formació per a atendre la diversitat». I és que «com a pares, no ens podem imaginar que algú no vulgui ajudar-lo, no tenim cap rancor cap al conductor, però realment pretenia deixar-lo tirat a Girona i que no pogués tornar a casa?», reclama el pare de l’usuari. A més, reivindica que «el transport s’ha de posar al dia» i admet que «molta gent no l’utilitza perquè realment no és inclusiu». Tot i que aquesta era la primera vegada que el jove feia ús del servei d'autobús, de moment també ha estat l'última. «Per les persones amb discapacitat el gran repte és ser el màxim d’autònoms, però hem comprovat que el servei no és fiable», lamenta.

El director gerent de TEISA, Àlex Gilabert, vol esclarir els fets: «El conductor li va demanar que s’esperés un moment a que acabés de vendre els bitllets de la resta de passatgers i de seguida l'atendria, però quan se'n va adonar ja era dalt de l'autobús», afirma. I defensa que «en cap cas se l’hauria deixat a terra». Però la necessitat d'avisar un dia abans, subscriu, té una explicació: «Demanem que ens avisin amb 24 hores d’antelació per a assegurar-nos que l'autobús que farà el servei té l’espai habilitat a dalt per a poder-hi posar la cadira de rodes». De fet, assegura que més del 30% dels autobusos de la companyia disposen de l’espai per a poder ubicar la cadira de rodes (que implica la reducció de seients convencionals) i, des del 2010, el 80% de la flota està «adaptada a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda».

Tot i això, reconeix que «el sector ha de seguir treballant en aquest sentit», però assegura que «gairebé el 100% dels operadors demanen als usuaris que avisin amb 24 hores d'antelació». Un altre exemple és SARFA, que també demana als passatgers que viatgen amb cadira de rodes que ho notifiquin 24 hores abans. «L’avís no és perquè la companyia habiliti un autobús adaptat, sinó per a evitar que en un mateix autobús coincideixin més de dos passatgers amb aquesta condició i que això impedeixi a la resta pujar a l'autobús», expliquen fonts de la companyia, que compta amb el 80% de la seva flota adaptada per a passatgers que viatgen en cadira de rodes.

Un «greuge comparatiu»

Amb tot, la mare denuncia que «haver d’avisar amb 24 hores d’antelació és un greuge comparatiu respecte a altres usuaris, que poden agafar l'autobús que vulguin i poden canviar d’opinió si els sorgeix un imprevist». En aquest sentit, el president de Multicapacitats, Isaac Padrós, lamenta que «les companyies de transport fan que les persones amb discapacitat perdem fins i tot la capacitat d’improvisar» i lamenta que la fórmula «vulnera el dret a la igualtat d’oportunitats i a l’autonomia personal». A més, denuncia que els problemes tècnics també són «molt freqüents»: «O la plataforma no funciona i les persones amb cadira de rodes no poden pujar a l’autobús, o l'avís que anuncia les parades per veu no emet cap so i les persones cegues arribem sols al final de la línia perquè ningú ens ha avisat quan l'autobús ha parat on havíem de baixar, o el conductor arrenca quan encara no has arribat al teu lloc i surts volant», lamenta. La barrera més gran, però, «és que hi ha d’haver-hi un canvi en la manera d’entendre les coses».

Pels socis de Multicapacitats, Ernest Ferrer i Raquel Blanca, és el pa de cada dia. «La gent normal pot pujar a qualsevol autobús quan vulgui, però per nosaltres és tota una odissea», lamenta Ferrer, mentre que per Blanca el gran problema es diu AVANT. «He arribat a perdre trens perquè l’ascensor que m’havia de baixar a l’andana no funcionava».

Per la seva banda, el president de MIFAS, Albert Carbonell, reclama l'eliminació immediata de les 24 hores d'antelació per a reservar una plaça. «Estem treballant perquè no s'hagi de notificar però, en cas que s'hagi de fer sí o sí, s'hauria d'habilitar un únic telèfon per a tots els operadors, l'equivalent a un 012, perquè els usuaris puguin trucar enlloc d'haver-se de posar en contacte amb cada companyia, o que ho puguin fer directament a través d'una aplicació». Tot i això, alerta que «si s’ha d’avisar, que sigui una hora abans i només per a assegurar-se que hi ha places disponibles». A més, lamenta que la llei d’accessibilitat «no fa referència a aquesta casuística» i denuncia que «ja ha nascut coixa».