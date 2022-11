Els Catarres i Doctor Prats tanquen els concerts a la Copa

Els gironins i gironines es resisteixen a què les Fires s’acabin. Al llarg del dia d’ahir van ser presents en moltes de les activitats que es van fer, diverses i per a tots els públics. Però a mesura que s’aproximava la nit van començar a fer camí cap a un dels ja emblemàtics espais de les Festes de Sant Narcís: la Copa. Al cap i a la fi, era el primer cop després de tres anys d’absència que els concerts havien tornat al format que tots coneixem. Sense mascaretes, sense restriccions, i amb una barraca per a cada entitat, cosa que no es veia des de 2018. L’escenari va abaixar ahir el taló després de nombrosos concerts per tots els gustos, per grans i també per petits. De reegae, de pop o de rap i molts altres estils. Lletres inspiradores, amb missatges, i músiques i melodies molt alegres. Per recordar, però, l’actuació de dimarts a la tarda de Di-versiones, que va acollir entre 10.000 i 12.000 assistents segons la Policia Municipal.

La gent tenia ganes de música, de divertir-se, de ballar i de cantar. I sent l’última nit de concerts, no volia deixar passar l’oportunitat de tornar a la Copa per darrera vegada aquest any per gaudir de la música d’un grup que ja ha passat altres vegades per Girona, però que continua engrescant com el primer dia: Els Catarres. El grup encapçalat per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells, arriba per les Festes de Sant Narcís sempre que pot. Ja ho van fer el 2013, 2015 i 2018, i ahir tampoc van voler deixar passar l’oportunitat de ser-hi en la gira del seu últim disc, Diamants. Una actuació que, pels curiosos i que volen saber algunes xifres, va costar uns 18.500 euros.

Precisament, la gira va començar fa alguns mesos i el segon concert va ser a l’Auditori de Girona, el 23 d’abril. Ahir, però, ho van fer a la Copa, que ha anat veient com amb el pas dels dies de Fires es passava de la calor al fred. Com ha passat en anys anteriors. La màniga curta del primer cap de setmana es va substituir per abrics i, fins i tot, alguna bufanda i algun gorro ahir a la nit. Tanmateix, ni el fred va impedir veure milers de persones aplegades. De totes les edats. I és que Els Catarres estiren a un públic molt divers, familiar. Des de nens i nenes de set o vuit anys, fins a gent adulta.

«Una llum d’argent ha esborrat el món, i ha pintat el cel tots els teus racons». No podia ser amb cap més cançó que una del nou àlbum amb la qual el grup començava el concert. Animals feia que centenars de veus, grans i petites, comencessin a cantar, i ballar. Un concert on tampoc van faltar els temes mítics de la banda, però que va acabar amb la cançó que dona nom a aquest últim disc, Diamants.

Després, Habla de mí en presente i Doctor Prats posaven el punt final als concerts de la Copa de la tornada a la normalitat. Els més atrevits, encara es resistien a marxar un cop acabades les actuacions i omplien les diferents barraques. Ben entrada la matinada, però, els últims valents, que van aguantar el fred per continuar amb la festa, van anar fent camí cap a casa, acomiadant-se, ara sí, dels concerts, de les barraques i de la Copa, fins a l’any que ve.