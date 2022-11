Els firaires atribueixen la recuperació d'afluència a les atraccions de Sant Narcís de Girona al bon temps. El president d'aquest col·lectiu a les comarques gironines, Joan Bagó, és prudent i diu que s'ha d'esperar a recollir per acabar de concretar el balanç, però considera que la calor i el sol han propiciat que les fires «hagin anat millor que l'any passat». El cert és que des de quarts d'onze del matí, s'han pogut veure cada dia famílies passejant per la Devesa amb infants per pujar a les atraccions o participar dels estands de les fires. També a la nit, les atraccions per adults s'han omplert amb cues per accedir-hi, sobretot la nit d'aquest dijous passat coincidint amb el descompte del 2x1 en tots els bitllets.