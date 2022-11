Girona aprova el projecte per ampliar la vorera del carrer Enderrocades

L’Ajuntament de Girona ha aprovat recentment dos projectes que han de servir per ampliar la vorera del carrer Enderrocades del barri Carme-Vista Alegre. Les intervencions sumen uns 60.000 euros i els veïns les van demanar en les votacions dels pressupostos participats dels anys 2018 i 2019.

El carrer d’Enderrocades s’ha convertit en una de les vies de sortida del Barri Vell i de Vista Alegre en direcció a Cassà de la Selva i Sant Feliu de Guíxols. Segons relataven els veïns que van fer la proposta en el seu moment, el carrer «sovint està col·lapsat pels vehicles aparcats sobre una vorera que no fa ni un metre i per la pròpia densitat del trànsit del carrer». Fa uns anys s’hi van posar pilones, però segueix sense resoldre’s el tram baix del carrer, tocant al carrer del Carme, indicaven. Per aquest motiu, demanaven a l’àrea d’Urbanisme que plantegés una proposta «efectiva», ja fos eixamplant la vorera o posant pilones mòbils o altres elements dissuasius. Finalment, l’opció escollida és l’ampliació d’una vorera que farà més del doble que en l’actualitat.

El carrer té una amplada total aproximadament de sis metres, amb dues voreres amb una amplada aproximada al voltant dels 75 centímetres quedant, doncs, una calçada de mida d’aproximadament 4 metres i 40 centímetres. Els projectes proposen l’ampliació de la vorera nord en els seus 120 metres d’allargada (la que queda la dreta en el sentit de la circulació del vial), de tal manera que aquesta es pugui realitzar en dues fases.

El primer tram abarca des del carrer Taquígraf Martí fins al carrer del Carme, amb uns 65 metres d’allargada, i el segon, entre el carrer Julià de Chia i el carrer Taquígraf Martí, amb uns 55 metres de longitud.

La idea és ampliar la vorera, que actualment és de 75 centímetres, fins a 1,80 metres, una amplada que compleix les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Un cop acabats els dos trams, la calçada passaria a tenir una amplada d’aproximadament 3,20 metres i «no permetria l’estacionament ni parada de cap vehicle», segons es detalla en la proposta.