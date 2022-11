Quinze minuts de petards amb 158 quilos d’explosius per tancar les Fires

El castell de focs que tancarà avui les fires de Girona durarà un quart d’hora i anirà a càrrec de la pirotècnia murciana Hermanos Ferrández SL. L’empresa és puntera en el sector i ha vençut quatre cops el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava que es fa a Blanes cada any a l’entorn de la roca sa Palomera. El gerent de la pirotècnia, Leopoldo Ferrández, ha explicat que a Girona hi seran amb tres treballadors que s’encarregaran de col·locar adequadament uns 403,99 quilos de pes brut de material per disparar els focs. D’aquests, hi ha 158,25 quilos que són la denominada «matèria reglamentada» i que consisteix bàsicament en el material explosiu i els efectes i colors que es podran veure al cel de les Ribes del Ter, a partir de les vuit de la tarda.

Durada segons el vent

Els quinze minuts previstos es podrien retallar uns dos minuts segons les condicions climatològiques. Si bufa molt d’aire, els coets sortiran abans perquè els colors també desapareixeran abans. Ferrández ha detallat que l’espectacle està produït digitalment i dissenyat amb ordinador. En total, la previsió és dividir el xou en unes vint fases o conjunts d’explosions amb tota mena de formes al cel: cors, cares, espirals, flors de «crakers» (que acaben fent el soroll d’un ou fregit), les famoses palmeres de tronc daurat, remolins blancs i efectes intermitents, entre d'altres. A la meitat de l’espectacle, apareixeran un seguit de figures similars a les d’un ovni que pujaran a gran alçada, baixaran i tornaran a pujar. «Serà un castell de focs molt variat, amb molts d’efectes i colors», ha assenyalat el gerent de l’empresa. Leopoldo Ferrández ha exposat també que «l’espectacle anirà de menys a més» i que tindrà «un final apoteòsic, multicolor i farcit de trons».

Hermanos Ferrández SL va néixer l’any 1892 a la població murciana de Beniel. Actualment, la gestiona la quarta generació de la família i ha anat acumulant premis en multitud de concursos arreu de l’estat. Aquest any han estat segons al concurs de San Fermín a Pamplona i tercers a Blanes, on l’any 2019 havien estat segons. De fet, però, tenen un idili amb la població selvatana on acumulen quatre victòries en un concurs internacional on hi ha les millors pirotècnies de l’estat però també d’italianes, angleses, argentines o, fins i tot xineses. Van obtenir el triomf els anys 2011, 2016, 2017 i 2018. Leopoldo Ferrández està molt satisfet de les participacions de l’empresa a Blanes: «és un concurs on hi participen empreses amb espectacles molt bons perquè és com una porta d’entrada a poder obtenir contractes, un escenari per lluir-se on les participants no amaguen res per poder guanyar».

Ja sense mascareta

L’any passat, l’espectacle es va poder seguir del carrer però encara hi havia restriccions per la pandèmia. Era obligat observar el castell de focs amb mascareta i estava prohibit menjar o beure per garantir, així, que ningú se la pogués treure. Ara, ja no serà necessari.