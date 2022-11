Poc abans que comencés el partit contra l’Athletic Club divendres al vespre, el Girona va informar que Reinier Jesús era baixa arran d’unes molèsties al turmell dret. El migcampista brasiler va veure el partit des de la llotja de Montilivi al costat dels altres jugadors descartats per lesió, Kébé, Juanpe, Couto, Borja García i Samu Saiz. Al final del partit, Míchel Sánchez va explicar que veia complicat que Reinier pogués jugar contra l’Elx dimarts, tot i que no el va descartar. Tampoc ho està Couto. Per contra, no seran al Martínez Valero Samu Saiz, Borja García, Juanpe i Kébé, que tindran tota l’aturada per recuperar-se i a qui no s’espera fins, com a mínim, a la represa de la competició a finals de desembre.