El grup gironí Vell Galligants ha dedicat un disc a Xavier Cugat, músic i artista polifacètic nascut a Girona el 1900. La idea va sorgir arran d’una entrevista a Ràdio Grup el 1985, on Cugat va confessar que en els seus viatges li agradava escoltar havaneres i sardanes. Jordi Vidal, actual membre del Vell Galligants, va ser l’encarregat de fer aquella entrevista i la cantada Jo, Xavier Cugat de 2018 en la qual el grup va participar va ser el detonant per fer aquest disc, que es va presentar ahir a la plaça de l’U d’octubre. Les Havaneres que escoltava Xavier Cugat recull peces molt estimades pel gironí, com Sardana de juny, La Paloma o Rosina. El concert va tenir com a convidat especial a Leopoldo Ortega-Monasterio, fill del músic i compositor Josep Lluís Ortega-Monasterio, a qui Xavier Cugat elogiava per les seves composicions musicals.