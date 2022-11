Les pilones al carril bici de Pericot de Girona es posen aquesta setmana

L’Ajuntament de Girona preveu posar aquesta setmana les pilones que separaran el carril bici de l’avinguda Lluís Pericot amb el carril per als vehicles a motor. La mesura es fa per seguretat però també per evitar que els cotxes envaeixin el carril bici per estacionar-hi i anar a fer encàrrecs. Des que es va començar a implantar el carril bici, multitud d’usuaris es queixen cada cap de setmana de l’ocupació d’un tram del seu lloc de pas per la presència massiva de vehicles al davant d’un negoci. L’ajuntament havia anunciat que hi posaria pilones però no en tenia disponibles, fins ara. També hi ha usuaris que s’han queixat a la bústia d’avisos i l’Ajuntament ha respost que s’incrementarien els controls per evitar «les males conductes».