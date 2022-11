Les Fires de Girona han batut tots els rècords de participació. Unes 180.000 persones han acudit als actes culturals i populars organitzats, sent la xifra més alta de l'última dècada. «Han estat unes Fires extraordinàries, tant per la gent, com per les ganes i la quantitat de persones participants, ja que la festa ha estat multitudinària, amb ciutadans que s'han comptat per milers», apuntava el vicealcalde de Girona, Quim Ayats. Segons un primer balanç, tot i l'elevada participació són les Fires que «menys incidències han generat», també detallava Ayats.

«Han estat unes Fires extraordinàries, tant per la gent, com per les ganes i la quantitat de persones participants, ja que la festa ha estat multitudinària, amb ciutadans que s'han comptat per milers» Quim Ayats - Vicealcalde de Girona

Han estat les Fires de la tornada a la normalitat, dels retrobaments i de viure, durant més d'una setmana, la festa major de la ciutat amb intensitat. Amb una agenda farcida d'activitats, amb actes que se solapaven, i amb la gent que anava amunt i avall per poder seguir les activitats que més els agraden. Del pregó al Correfoc, de la cercavila de gegants i capgrossos a la trobada castellera, o dels concerts al parc Migdia als de la Copa. Han estat aquestes propostes musicals les que van aplegar un nombre més lat de públic, amb unes 140.000 persones, gairebé doblant la xifra de 2018.

S'emporta la medalla d'or, però, el concert familiar de tarda del dia de Tots Sants celebrat a la Copa. Di-versiones va aconseguir unir a unes 12.000 persones de totes les edats, grans i petites, segones les dades de la Policia Municipal. No seria d'estranyar que, amb aquesta gran acceptació, es tornés a repetir un concert familiar de tarda l'any que ve. Queda per veure si amb el mateix grup, Di-versiones, o un altre, però el que està clar és que serà un grup que pugui abraçar un públic molt divers, com s'ha fet enguany.

Tampoc es va quedar enrere el concert de dissabte amb Els Catarres i Doctor Prats, que en va reunir 10.000. També el de Miki Nuñez, del 30 d'octubre, va aplegar a milers de persones. Feia des de 2018 que a la Copa no se celebraven concerts amb el format que molta gent coneixia. I és que el 2019 van quedar suspesos per la sentència del procés, el 2020 no es van celebrar per la pandèmia i l'any passat, encara en plena Covid-19, només hi havia una única barraca per a totes les entitats i la gent encara havia d'anar amb mascareta. És per això que n'hi havia moltes ganes, com es pot veure en les 114.000 persones que van passar per la Copa durant les Fires. Per altra banda, la Copeta també va acollir al públic familiar i, el concert de Rock per Xics va tenir 2.000 espectadors.

El Parc Migdia es consolida com espai de Fires aplegant unes 24.400 persones

L'escenari del parc del Migdia va substituir l'any passat al de la plaça Sant Feliu. L'acollida va ser molt bona i per això l'Ajuntament va continuar apostant aquest any per tornar a portar concerts en aquest espai, que sembla que s'està consolidant per Fires. Enguany, unes 24.400 persones han passat pel parc Migdia, amb concerts com l'Anoxovada o el primer Combat de Glosa que podrien tenir continuïtat de cara als pròxims anys. De fet, el concert posterior a la trobada de la cançó improvisada, el de Germà Negre, va aplegar a 2.500 persones.

A part d'aquests espais de concerts, també n'han acollit l'Auditori de Girona, la plaça del Vi, a plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, la plaça de l'U d'Octubre del 2017, el Centre Cultural La Mercè o el passeig de Francina Boris. Aquest últim s'estrenava com que com a espai per fer-hi sardanes. En total, aquests indrets van rebre gairebé 9.000 persones.

40.000 persones als actes populars

Les activitats populars també han atret a un gran nombre de públic, gairebé 40.000 persones. El Correfoc del dia de Sant Narcís va comptar amb l'assistència de públic més gran de l'última dècada, amb 4.000 persones presents. Tot i així, l'acte més massiu en aquest sentit va ser el de les cercaviles inaugurals del 28 d'octubre, a les quals van assistir unes 5.000 persones de totes les edats. Altres actes populars amb com la Diada Castellera a la plaça del Vi o la Trobada Gegantera van aplegar més de 4.000 espectadors, mentre que la passejada de capgrossos es va quedar amb unes 3.000.

El Correfoc va acollir 4.000 persones, la xifra més alta de l'última dècada, mentre que les cercaviles inaugurals del 28 d'octubre en va aplegar 5.000 sent l'activitat popular més multitudinària

Les activitats infantils i populars, que, com és tendència en els darrers anys s'han escampat pels diversos barris de la ciutat, també han registrat xifres de públic destacades. Pel que fa a les propostes familiars, aquestes han comptat amb l'assistència de 15.000 persones. Més enllà dels concerts, la penjada de mostres al barri de Sant Narcís, les atraccions sostenibles a l'Eixample i a Can Gibert del Pla, i la cercavila amb la Mula Baba, a Montilivi, són les activitats que han reunit un major nombre d'assistents.

«Estem molt contents de com han anat aquest any, de la intensitat amb què s'han viscut els actes i de l'actitud de tothom», comentava Quim Ayats i acabava agraint «la feina de tothom que ha fet possible que les Fires hagin estat així d'extraordinàries, i esperem poder consolidar les activitats noves que hem vist amb bons ulls».