L'Audiència de Girona ha jutjat un home que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar presumptament de la seva neboda de cinc anys a Girona el 2020. Segons indica la fiscalia, els abusos haurien tingut lloc en diverses ocasions, sempre a l'habitatge de l'acusat, al qual la víctima acudia molt sovint perquè tenien una relació molt estreta.

La dona de l'acusat és la primera persona que va tenir coneixement dels fets. El 17 de desembre la víctima s'havia quedat a dormir a casa dels seus oncles, i aquella nit li va dir a la seva tia que el processat li havia tocat els seus genitals amb el dit. La dona va quedar en xoc, segons ha indicat al judici, i no va ser fins a l'endemà que va explicar-li a la mare de la víctima. Aquesta ha assegurat que ambdues famílies eren molt properes, que havien arribat a conviure plegats i que l'acusat era com un "pare" per la nena. Així mateix, ha relatat que com que ella va patir abusos quan era petita, li havia dit a la víctima que si algú la tocava no callés i ho expliqués.

L'acusat només ha contestat les preguntes de la seva defensa per negar els abusos.

El tribunal ha reproduït la declaració de la víctima en fase d'instrucció, on va explicar que l'acusat li havia tocat els genitals de dues maneres diferents. Durant el seu relat, inicialment expressa que va tenir lloc una sola vegada, però després quan li tornen a preguntar deixa entendre que va passar més vegades. És per això que l'acusació sosté que els abusos van ser continuats.

L'informe psicològic fet a la menor conclou que el seu relat és "possiblement creïble", un escaló més baix del màxim possible, per diverses inconsistències del relat que segons la pèrita que la va interrogar es poden deure al fet que durant l'exploració la víctima estava cansada i se li van fer preguntes que només es podien contestar amb un "sí" o un "no".

Segons la defensa, representada per l'advocat Carles Monguilod, es tracta d'un relat ple de contradiccions que es podria explicar per la sensibilització que la mare va fer a la nena per evitar que fos abusada. Monguilod ha recordat que la declaració de la víctima és l'única prova directa dels fets, i que ni els testimonis dels familiars a qui ho explica ni la negativa de l'acusat a contestar la fiscal suposen una prova de càrrec per demostrar els fets. Per això demana que s'absolgui l'acusat.

La fiscalia demana 12 anys de presó a l'acusat per un delicte continuat d'abusos sexuals a menors de 16 anys. També vol que el processat no es pugui acostar a la víctima a més de 200 metres ni pugui parlar amb ella durant 13 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, sol·licita que l'indemnitzi amb 12.000 euros pels danys morals.