El regidor de Neteja de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha recordat que l’empresa que ha obtingut, recentment, el nou contracte de recollida d’escombriaires i neteja viària ha de tenir els nous vehicles i la nova maquinària, com a màxim, en sis mesos. D’aquesta manera, el regidor respon a l’alerta del PSC de l’ús de vehicles de segona mà per part dels operaris i que recordava que el contracte establia que han de ser nous, a excepció dels procedents de l’anterior contracte. Berloso ha explicat que el nou contracte estableix que l’empresa té un màxim de sis mesos per treballar amb vehicles i maquinària nova i que es va demanar a l’empresa que, mentrestant, en un màxim de dos mesos havien de tenir tots els vehicles compromesos operatius, fossin de lloguer o amb algun altre sistema. Els sis mesos són pel fet que aquest tipus de vehicles molts cops són específics i s’han de fabricar al moment.

Sobre les queixes de tres barris

Pel que fa a la manca de control en la neteja de determinats barris, Berloso ho nega i explica que tenen detallats tots el problemes dels barris on el PSC diu que hi ha queixes i que s’està tractant amb les associacions de veïns. Sobre els contenidors desbordats en diferents punts del Pont Major, indica que han observat que hi ha molts casos d’incivisme, sovint de residents en poblacions de l’entorn on s’està fent el porta a porta. Assenyala que la policia està fent el seguiment. Pel que fa a Santa Eugènia, afirma que hi ha casos d’incivisme veïnal i que hi ha papereres certament desbordades per les quals s’està estudiant alguna solució. Respecte a Vila-roja, admet que el camió que tira aigua amb una cuba no passa per determinats carrers i ara s’estudiarà si la millor manera és fer la neteja amb escombrades manuals, com volen els residents.