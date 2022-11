Ciutadans ha demanat a l’Ajuntament de Girona que les taxes i tributs es puguin pagar amb Bizum. De fet, és una moció que la portaveu del partit, Míriam Pujola, ha presentat per tal que el govern modifiqui l’Ordenança Fiscal de Gestió i Recaptació dels Ingressos Municipals de Dret Públic i incorpori aquest mètode de pagament abans que acabi l’any. Pujola remarcava que era una aplicació sense «cap cost» i «segura» i que en cap cas és una plataforma per substituir el que ja hi ha sinó per complementar i, per tant, l’atenció presencial també s’ha de garantir», també apuntava la portaveu de Ciutadans.