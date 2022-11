L'Ajuntament de Girona preveu fixar un topall màxim del 15% de pisos turístics a cada barri o sector de la ciutat. L'equip de govern preveu portar-ho a votació al ple de dilluns vinent en forma de modificació del Pla General. Al sector que engloba actualment el Barri Vell i el Mercadal, la xifra d'habitatges d'ús turístic és ja del 15,5% respecte del total, fet que impedirà que puguin obrir-hi més pisos fins que no hi hagi llicències que es donin de baixa.

Només s'establirà una excepció per concedir pisos turístics tot i que se superi el 15%, sigui el sector que sigui, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí: la rehabilitació integral de tot l'edifici, la incorporació d'un ascensor i que els apartaments turístics només puguin estar a la primera planta. D'aquesta manera es vol potenciar la rehabilitació d'immobles en mal estat.

Segons dades de juliol d'aquest any, a la ciutat hi ha 748 pisos turístics. La majoria estan entre el Barri Vell i una part del Mercadal (la part inclosa al Pla Especial del Barri Vell) ja que tenen el 65% dels pisos turístics. Un 7% del total estan situats a l'Eixample. La resta, als altres barris de Girona. Segons Martí però, està calculat que només la meitat dels pisos que tenen permís, estan actius.

El regidor d'Urbanisme ha detallat que s'ha establert un mateix topall a tots els barris de la ciutat perquè la intenció és tractar "tota la ciutat per igual" i perquè diferents estudis i informes apunten que aquesta quantitat és el límit que es considera per evitar un risc de distorsió dels preus de lloguer dels pisos i possibles perjudicis en la convivència veïnal. A més a més, s'han tingut en compte sentències i normatives vigents a altres poblacions de l'Estat i, fins i tot, de fora.

Actualment, hi ha vigent una suspensió de llicències a l'àmbit del Pla Especial que caduca el 18 de novembre. Si el ple d'aquest dilluns (14 de novembre) aprova inicialment la modificació puntual del pla General, automàticament tirarà endavant una pròrroga d'un any per donar temps a validar totes les tramitacions. L'equip de govern però, haurà d'obtenir el suport d'almenys un regidor d'algun grup de l'oposició.

Lluís Martí ha assenyalat que la nova normativa no va "contra ningú" i ha posat de relleu el valor que té per la ciutat el turisme, que considera "essencial" i amb un "impacte econòmic indiscutible per moltes famílies". El representant municipal, a més, ha deixat clar que això no serà el final del camí. Un cop feta l'aprovació inicial, es podran fer aportacions al document per fer les modificacions que calguin abans de l'aprovació definitiva. A més a més, ha indicat que estaran "atents" als canvis que hi pugui haver a la ciutat i que si cal, faran modificacions per evitar distorsions al mercat d'habitatges i al preu del lloguer.

LA INFORMACIÓ S'ANIRÀ ACTUALITZANT AL LLARG DEL DIA