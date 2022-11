Guanyem Girona també ha valorat la proposta feta pública avui pel govern i que vol establir un límit del 15% dels habitatges d’ús turístic arreu de la ciutat assegurant que s’està donant via lliure a la proliferació dels pisos turístics. El partit de l’oposició ha definit “d’imprudent” la decisió del govern de Junts i ERC i ha avisat que la proposta “facilitarà que s’agreugi la crisi de l’habitatge a la ciutat”. “El preu del lloguer és un problema que afecta la gran majoria de gironins i gironines i la proposta del govern posa en perill milers de llars que actualment es dediquen a ús residencial i que complint amb el topall marcat podrien passar a dedicar-se a usos turístics”, ha analitzat la regidora Cristina Andreu.

El 2019 el parc d’habitatges de Girona era de 48.500 habitatges. Amb el topall anunciat pel govern prop de 7.300 d’aquests podrien passar a dedicar-se a pisos turístics, deixant molt marge al creixement d’aquesta modalitat ja que actualment a la ciutat n’hi ha 748 de registrats. “Si amb les xifres actuals les veïnes i veïns ja senten la pressió en el preu i la manca d’oferta de lloguer, permetre l’augment dels pisos turístics arreu de la ciutat no farà més que intensificar-la”, ha assegurat Andreu.

“Girona està qualificada d’àrea amb el mercat de l’habitatge tens per la manca d’habitatges en lloguer. Treure’n més per fomentar una activitat econòmica especulativa com són els habitatges d’ús turístics és preocupant”, ha reblat.

Guanyem també ha lamentat que la proposta s’hagi fet d’esquenes a les entitats a favor del Dret a l’Habitatge.