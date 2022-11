El restaurant BionBo de Girona rep els tres ravanets per la seva cuina amb vegetals

El xef Xavier Aguado, del restaurant BionBo del carrer del Carme de Girona, va rebre aquest dimarts, la distinció que el reconeix com un dels millors restaurants de l’Estat de cuina amb vegetals. En un acte al Fòrum Gastronòmic de Barcelona va rebre tres «ravanets» de l’entitat We’re Smart.

L’atorgament de ravanets funciona a l’estil del sistema de puntuació que atorga aquesta guia a l’estil de les estrelles de la guia Michelin o els sols de la Guia Repsol. Amb tres ravanets, el BionBo és el restaurant gironí que n’ha aconseguit més en un sistema on la màxima distinció serien cinc ravanets. Els altres dos restaurants gironins que apareixen a la guia són el Bò.TiC de Corçà i l’Aliança d’Anglès. Tots dos obtenen dos ravanets.

Per poder participar en aquest rànquing, els menús dels restaurants han d'estar compostos per almenys dos terços de receptes basades en fruites i verdures.

A Catalunya, hi ha quatre restaurants que han aconseguit els cinc ravanets, tots de Barcelona: Gatblau, The Green Spot, Virens i Xavier Pellicer- Healthy Kitchen. Dos més n’han aconseguit quatre, també de Barcelona: Alkimia i Uma. Al llistat hi apareixen un total de 92 restaurants i establiments gastronòmics de tot l’Estat. Només set tenen cinc ravanets i vuit en tenen quatre. El restaurant de Xavier Aguado es col·loca doncs entre la setena i la 36a posició, tenint en compte que hi ha 21 restaurants distingits amb tres ravanets.