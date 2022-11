L’Ajuntament de Vilablareix va organitzar ahir una sortida per la natura per conèixer el rastre dels animals de l’entorn. Una activitat que va ser guiada per la cooperativa de la natura, Gisfera i que està pensada pels més petits perquè puguin diferenciar, per exemple, les pinyes rosegades per ratolins i les rosegades per esquirols.