El carril bici de l’avinguda Lluís Pericot de Girona ja té les pilones de protecció entre l’espai per on passen les bicicletes i el carril per on hi circulen els vehicles a motor. La mesura ha de servir per separar els dos tipus de vehicles i evitar incidents i, almenys temps, per evitar usos indeguts al carril bici. Des que es va implementar el carril bici, hi ha queixes, sobretot els caps de setmana, que hi estacionen cotxes per anar a fer encàrrecs.