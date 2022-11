Una comissió redactarà un pla per abordar l’incivisme a fora dels contenidors de Girona

Una comissió formada per representants d’associacions de veïns i de l’Ajuntament de Girona treballarà en la redacció d’un pla per abordar l’incivisme detectat entorn dels contenidors en tres terminis: curt, mitjà i llarg termini. Tot just s’ha fet una primera reunió, però ja s’han establert alguns dels objectius inicials.

La idea és estudiar i debatre les diferents maneres de «combatre» aquestes actituds, segons ha explicat el regidor de Seguretat i Neteja, Eduard Berloso. Es vol determinar quin pes ha de tenir la policia i quin han de tenir els educadors de carrer. També quants agents policials s’hauria de destinar i quants educadors i amb quina intensitat haurien d’actuar. Aprovació al ple Tot plegat ha nascut després d’una trobada entre representants municipals amb membres de més d’una vintena d’associacions de veïns per tractar diferents aspectes vinculats a l’incivisme des de diferents vessants. Es va parlar de mobiliari urbà i de patinets, però la gran preocupació sorgida va ser l’acumulació d’escombraries entorn dels contenidors. La intenció és que la comissió acabi redactant un document amb propostes en tres escenaris temporals (curt, mitjà i llarg termini) i que s’haurà d’aprovar en un ple municipal. 19 agents multaran qui deixi bosses fora dels contenidors o abandoni voluminosos a Girona Per exemple, durant uns mesos, la policia va estar vigilant amb agents vestits de paisà els contenidors de determinats barris per sancionar els veïns que no abocaven les escombraries a dins dels recipients. Es van denunciar prop de 200 casos. El següent pas de control va ser l'anunci que es posaran càmeres de videovigilància per comprovar que la brossa s'aboca correctament. La idea és posar una trentena de caixes en determinats contenidores i alguna tindria l'aparell vigilant a l'interior, sense saber mai en quina caixa hi ha la instal·lació. La implantació dels contenidors intel·ligents al Mercadal i part de l'Eixample també busca reduir l'incivisme. A finals de l'any vinent, s'hauria d'acabar instaurant aquest sistema a tota la ciutat, excepte en determinats punts concrets on es farà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta. De fet, des del govern es té la percepció que la ciutat està bastant neta però que la presència constant de bosses a fora dels contenidors o de mobles i material de gran volum abandonats al carrer generen una sensació que tota la ciutat està bruta. Girona vol instal·lar càmeres als contenidors per atrapar qui llença les escombraries a fora