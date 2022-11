A les passades eleccions, l’alcaldessa Marta Madrenas duia un eslògan preparat que feia servir a tots els debats: «Girona és una ciutat que funciona». És ben cert. I afegiria que ho és, en bona part, per la inversió privada. Però el Govern de l’Ajuntament no hi ha ajudat gaire al llarg del mandat. La feina del consistori és, entre d’altres, la col·laboració amb l’esfera privada, contribuir a donar empenta a les inversions i donar suport al teixit econòmic. En canvi, tothom se’n pot adonar: no hi ha inversió pública perquè no hi ha pressupostos. Jo mateix vaig permetre aprovar un pressupost límit perquè la ciutat no es quedés amb un sol pressupost per a quatre anys, però del Govern JxCat-ERC he constatat una manca de capacitació de pacte i de seguiment dels acords adoptats. Girona segueix sense projectes de pes, perquè no hi ha visió de futur. Avui tenim una ciutat desendreçada, bruta, insegura.

Els dies passen i Madrenas ja pensa en deixar de ser alcaldessa. Calculo que la nova alcaldable, sigui qui sigui, pot sentir un cert vertigen davant la propera campanya electoral. És normal, perquè a dia d’avui el ciutadà ja no s’empassa l’excusa de donar la culpa a algú de fora per camuflar la mala gestió; el «Procés» ha estat utilitzat per això. Madrenas ara fa servir altres arguments exògens: la pandèmia o el temporal Glòria. En fi, quan Oriol Junqueras demana un canvi a l’Ajuntament de Girona on hi governa ERC, ja es veu clar que el mandat ha estat per oblidar.

Centrant-nos en l’important: aquesta setmana, un apunyalament al Parc Central. Recordo que fa poques setmanes vaig insistir a l’Alcaldessa per a què restableixi relacions formals amb la resta de cossos i forces de seguretat, atès que tinc la percepció, segur que compartida amb molts gironins, que davant el repte de posar fre a la delinqüència, tots els recursos possibles han de ser utilitzats.

La Policia Municipal requereix un mínim de quaranta agents més per poder oferir un servei adequat. He insistit en aquesta necessitat aquests últims quatre anys juntament amb altres regidors com la portaveu socialista Sílvia Paneque. Les dades del ministeri indiquen que Girona és una ciutat que pateix inseguretat i que altres ciutats molt més grans tenen millors números que nosaltres. El mal ve de lluny. Suposo que ja s’adonaven des de fa temps que mentre es posen multes a vehicles mal estacionats, també passen coses a altres llocs de la ciutat on la policia no pot arribar per manca d’efectius. Qualsevol que obri el diari habitualment s’assabenta de paraules gruixudes: «apunyalament», «baralla», «robatori amb força», «tràfic de drogues», «ocupacions il·legals», etc. No farà un canvi de rumb qui no l’ha fet fins ara: és molt greu que l’alcaldessa Madrenas es tragués de sobre la seguretat per passar-la a l’últim regidor de la seva llista.

En definitiva, «Girona és una ciutat que funciona», però té un govern que no ho fa. I amb la seguretat no hi podem jugar. Cal rectificar de manera immediata.