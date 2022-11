L’AFA de l’escola Eiximenis diu que la intervenció a la plaça U d’Octubre «és un nyap»

L’AFA de l’escola Eiximenis de Girona sosté que les proteccions instal·lades a la plaça de l’U d’Octubre de 2017 són «un pas endavant» però alerta que són «insuficients» i «un nyap». A més, lamenta que «s’acosten més a una provisionalitat» que a «una actuació definitiva després d’un any llarg de reclamacions».

A través d’un comunicat, la portaveu de la comissió per a la millora de la plaça, Georgina Rieradevall, denuncia que «l’Ajuntament diu a la premsa que aquestes obres són fruit d’un acord amb l’AFA Eiximenis, però en realitat aquest acord és inexistent». En aquest sentit, lamenta que «la Regidoria d’Urbanisme ha decidit el què i el com sense consens» i remarca que «ha prioritzat l’estètica davant la seguretat».

A més, les famílies adverteixen que han deixat fora «molts dels punts proposats per l’AFA», des d’elements punxeguts a grades escalables, passant per rampes i elements de ventilació. «Queda palès que encara hi ha molts punts que no compleixen la normativa i que exposen a un risc gratuït als nostres fills cada dia», lamenta Rieradevall.

Ara, l’AFA decidirà en assemblea general els següents passos i vol seguir dialogant amb l’Ajuntament per a incloure les millores proposades.