Es reprenen els treballs per obrir un hotel a l’antic Banc d’Espanya de Girona

Unes noves bastides a l’antic Banc d’Espanya de la plaça Marquès de Camps de Girona posen de manifest que la promotora que volia obrir-hi un hotel ha reprès els treballs per fer-ho. Així ho han confirmat des de l’empresa constructora Arcadi Pla i també des de l’Ajuntament. La idea és construir-hi un establiment hoteler de quatre estrelles, amb possibilitat de ser de categoria quatre superior, i 83 habitacions.

El gerent d’Arcadi Pla, Albert Abad, ha explicat que la intenció era iniciar els treballs abans de la pandèmia però que, com tots els grups hotelers, van haver d’aturar totes les inversions previstes. Ara que «sembla que ha tornat la normalitat i que l’any 2022 ha estat bo pels hotelers» es veu «viable» reprendre el projecte. Abad no ha volgut aventurar-se a posar una possible data d’obertura de l’establiment hoteler i explica que l’important és que aniran treballant per obrir com més aviat millor. Tampoc pot concretar el cost final de les obres, ja que el preu dels materials és variable.

«Volíem començar just abans de la pandèmia. Ara el 2022 ha estat bo i és viable» ALBERT ABAD - GERENT DE LA PROMOTORA ARCADI PLA

Les obres s’havien iniciat l’any 2004, amb el buidatge de tot l’interior i conservant la façana exterior, que no es pot tirar a terra per les seves particularitats patrimonials. Amb la crisi econòmica global de l’any 2008 i 2009, l’empresa va aturar els treballs i, des de fa uns deu anys, es van tapiar les portes i finestres per evitar l’entrada de persones a l’interior de l’edifici. També es va protegir l’exterior per impedir despreniments a la via pública. Aleshores no estava contemplat que just al costat hi obrís un altre hotel tal com va succeir fa un any i mig. És de la cadena Best Price, té 51 habitacions i és d’una estrella. Per Albert Abad, aquest fet no suposa cap problemàtica perquè «el tipus de client és molt diferent».

La llicència d’obres s’havia anat prorrogant i la darrera caducava aquest 31 de desembre. Quan arribi aquesta data, la promotora haurà de demanar una nova llicència municipal per les obres que restin pendents. Mentrestant, des de l’Ajuntament, el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha mostrat la seva satisfacció per la futura nova obertura de l’establiment.

«L’edifici és històric i està en un lloc rellevant. És positiu que pugui reobrir amb una activitat» LLUÍS MARTÍ - TINENT D’ALCADIA D’URBANISME

El regidor considera que és positiu que un edifici històric i emblemàtic que estava sense ús i amb uns treballs aturats pugui tornar a acollir una activitat després de tants anys. El representant municipal destaca que, a més, l’immoble està en un lloc «rellevant de la ciutat» i que les obres per a la nova activitat faran lluir l’edifici de nou. L’immoble, que té 4.000 metres quadrats edificables, es va deixar d’utilitzar l’any 1990.

La constructora va adquirir l’edifici, que data del 1901, a través d’una subhasta que va fer l’Estat. La compra va ser una operació conjunta d’Arcadi Pla amb l’empresa Contratas y Obras Empresa Constructora i van comprar l’edifici per un import de 4,7 milions d’euros el maig de l’any 2003. El preu de sortida havia estat de 1,8 milions.