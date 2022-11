Uns lladres deixen sense llum els camps de futbol de Fontajau de Girona

Un grup de lladres s’ha endut cables i equips d’encesa de l’enllumenat dels dos camps de futbol municipals que hi ha a Girona entre els barris de Fontajau i Sant Ponç i ha deixat inhabilitades de les torres elèctriques que permetien entrenar o jugar a futbol quan es feia fosc.

L’incident es va detectar a meitat d’aquesta setmana. L’Ajuntament ha hagut d’empescar-se-les per reubicar els diversos equips de futbol afectats, sobretot del club Atlètic Sant Ponç i del Gerunda, que utilitzen les instal·lacions, segons ha explicat el regidor d’Esports, Àdam Bertran.

El regidor ha detallat que al camp de futbol 7 els lladres es van endur una mica de cablejat que ja s’ha pogut substituir i reparar. Al camp gran, de futbol 11, els lladres no van poder endur-se el cablejat però sí tots els equips d’encesa de la lluminària. Són cinc per cada una de les quatre torres que il·luminen el camp.

A principis de setembre, un grup de lladres va entrar al camp de futbol municipal de Torres de Palau i se’n va endur el cablejat elèctric. Els tràmits burocràtics per contractar algú per poder reparar l’obra no han permès dotar de nou de llum les instal·lacions fins fa uns quinze dies, segons Àdam Bertran.

El mateix dia que s’assaltava el camp deTorres de Palau, també es va entrar a robar a les instal·lacions del GEiEG que hi ha al costat. L’acció va inutilitzar sis torres de llum del complex grupista. Els lladres es van emportar 34 quadres elèctrics, amb tot el que hi havia a dins, deixant sense llum els camps de futbol 7, de rugbi i d’atletisme. Ara fa uns dies, de nou al mateix equipament del GEiEG dePalau, els lladres van tornar a actuar i es van endur uns 1.200 metres de cable de coure.