Des de fa molts anys hi havia un grup de persones que cada estiu al vespre feien petar la xerrada asseguts en cadires a la vorera de la casa nº 80 del carrer Pont Major. Era una estampa clàssica, pròpia d’altres temps, quan la gent feia vida al carrer i tothom es saludava. L’any 2016 a les cinc persones resistents i tradicionals els vaig proposar fer una fotografia a la colla i els vaig demanar de posar-la a la portada del programa de la Festa Major, i em varen dir que si. La frase que acompanyava a la foto deia: “Gent de tota la vida”, perquè eren persones que havien viscut al carrer Pont Major des de sempre algunes, o des de que varen arribar al barri, unes altres. Qui havia de dir que en els sis anys següents, anirien desapareixent quasi totes, una a una: en Josep Pujol, la Pilar Cristòfol, la Conxita Cufí, i ara la Pietat Torrent. Descansi en pau.

Recordo ara quan, de petit, anava a la carnisseria i comprava mitja lliure de llom tallat ben fi, o tres unces de carn picada, i a darrera d’aquell taulell que em semblava molt alt, hi despatxaven la Pietat i la seva mare.

Han estat molts anys de veure a la Lolita i a la Pietat travessar el carrer Pont Major des de la casa 80 a la casa 93, o al revés: la Pietat a casa la Lolita o la Lolita a casa de la Pietat. Sempre creuaven el carrer com els hi semblava, els trobaves a qualsevol hora i les saludava sempre des del cotxe o la moto, i moltes vegades em parava un moment a fer la xerrada. Els anys no perdonen, i encara que últimament estaven més atropellades, no faltaven mai a la cantada d’havaneres.

Ja no les veurem més juntes, parlant oi travessant d’un costat a l’altre, ni prenent la fresca dels vespres de l’estiu, ni preguntant coses quan em parava. Se n’ha anat la Pietat, i ara només queda la Lolita. Aquest és un homenatge a la gent del Pont de tota la vida, representada pels cinc de la foto, i ja que no l’ha pogut veure la Pietat, almenys el pugui llegir la seva veïna i amiga Lolita.

Amb la mort de la Pietat, ara només queda la Lolita Plaja. El Pont Major, des de sempre.