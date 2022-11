Vilablareix celebra la seva festa petita en honor al patró del poble, Sant Menna, aquest cap de setmana. Enguany la programació serà especial, ja que amb l’anul·lació de la Fira de la Tardor el passat mes de setembre, s’han reprogramat moltes de les seves activitats. «Malgrat no va ser fàcil prendre la decisió d’anul·lar la Fira de la Tardor en el seu moment, ens vam posar a treballar immediatament per poder reprogramar la majoria d’actes, i què millor que situar-los a la petita, i ara gran, festa de Sant Menna?» explica la regidora de Joventut i Festes, Judit Auguet.

Les activitats estan pensades per a tots els públics. Hi haurà teatre, animació infantil, la tradicional castanyada popular, sardanes, concerts per a joves, ponis i jocs per a la mainada. «Mantenim les castanyes i el moscatell tradicionals del país, acompanyant la nostra festa de la música de proximitat amb el grup de música Rock per Xics» diu Auguet.

Una de les activitats més important que s’ha reprogramat ha estat el Crazy Kids Market, el mercat que es prepara perquè els infants del poble venguin els objectes que ells mateixos van crear al llarg de l’estiu. Es fa cada any durant la Fira de la Tardor i enguany ja hi havia més d’una trentena de nens i nenes apuntades. Per tant, es va decidir traslladar el mercat per Sant Menna.

Pel jovent del poble s’ha organitzat, juntament amb l’associació Cal Jove, una botifarrada popular pel dissabte i tot seguit podran gaudir del concert de la Masovera Barbuda i d’una festa remember on sonarà música dels 80, 90, 2000 i fins l’actualitat.

Cal Jove també ha organitzat un tastet musical a càrrec de Meri Diaries pel migdia del diumenge. «Enguany la participació de l’Associació juvenil Cal Jove agafa el protagonisme de la festa i s’estrena amb una botifarrada popular la qual esperem que s’ompli de gent. Creiem que donar-los la confiança per organitzar la major part de la festa fa que es sentin més seu el poble i pugui arrossegar les colles de jovent que es troben les tardes al pavelló, Can Gruart, etcètera», explica la regidora de joventut.

El diumenge tindrà lloc la missa solemne en honor a Sant Menna. Un cop acabada la celebració hi haurà sardanes amb la Cobla Baix Empordà amb la participació de la nova associació sardanista de Vilablareix.