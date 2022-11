Ensurt dels grossos ahir al matí al centre de Girona per a molts veïns i vianants. L’acció d’una conductora temerària va provocar accions perilloses al centre de la ciutat, conduint per sobre les voreres i en direcció contrària perseguida per la policia. Abans, la mateixa dona va protagonitzar un incident a la parada de busos de la plaça Poeta Marquina. Segons van explicar alguns testimonis a la policia va atacar una dona amb un ganivet. Li va fer un tall a l’abric, però la víctima no va resultar ferida.

Aquest atac amb ganivet va succeir poc després d’un quart de nou del matí. Testimonis dels fets expliquen que semblava marejada, però que posteriorment s’hauria incorporat brandant el ganivet i atacant una dona que esperava el bus. Minuts després, una patrulla dels Mossos d’Esquadra que es trobava a l’avinguda Jaume I -a la zona de la seu de la Generalitat- va observar com el vehicle circulava temeràriament i al mateix temps, els Mossos rebien l’avís de testimonis pel 112. A la patrulla inicial s’hi van anar sumant totes les disponibles dels Mossos a Girona. Van començar a perseguir el vehicle i finalment, el van interceptar al carrer de la Creu, davant l’escola Masmitjà. Durant tot el trajecte, els agents li van anar fent senyals perquè s’aturés però la conductora no va fer cas a les indicacions de la policia i va circular per diversos carrers en sentit contrari i fins i tot pel cim de voreres. Això últim va passar al carrer de Sant Joan Baptista la Salle, al carrer Joan Maragall i finalment al carrer de la Creu. Aquí es va veure sense escapatòria perquè un autobús circulava pel carrer i se’l va trobar de cara. La grua de la Policia Municipal de Girona va traslladar el vehicle al dipòsit municipal. Fonts policials van explicar que intenten esbrinar els motius d’aquesta conducció temerària i de la fugida, ja que la dona detinguda estava molt alterada al moment dels fets i no sabia explicar què li havia passat. La dona té 43 anys, és veïna de la ciutat de Girona, i va quedar arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària i també per desobediència als agents de l’autoritat. Incident a la parada de busos Mentre succeïen tots els fets, els Mossos també han rebut de forma paral·lela la trucada testimoni a través del 112 que ha avisat els Mossos que havia presenciat l’atac amb ganivet a la zona de la parada dels autobusos que hi ha a la zona del bar Núria. Concretament, els va relatar que la dona anava en un cotxe gris, havia sortit d’un vehicle amb un ganivet. La presumpta agressora a la zona de la parada d’autobusos s’havia com marejat i havia agafat la mà d’una altra dona que l’havia ajudada. Però després, havia clavat un ganivet a una altra dona que estava al costat. Després va agafar el vehicle i va fugir temeràriament i va protagonitzar la perillosa persecució pel centre de la ciutat. Els motius que va generar que la dona perpetrés els dos fets es desconeixen però la dona presentava un estat de nervis molt elevat en tot moment i donava explicacions molt inconnexes. Havia sortit del vehicle El marit de la dona va explicar als Mossos d’Esquadra que havia aparacat el cotxe a la plaça Poeta Marquina amb la dona a dins, que va marxar un moment i que p quan havia tornat, aquesta ja havia fugit de forma temerària amb el seu cotxe. Després de la persecució, els investigadors van acabar de lligar caps i van poder aclarir que els dos fets són obra presumptament de la mateixa persona. Per tot això, finalment acusen la dona no només de ser presumpta autora d’un delicte de conducció temerària i un de desobediència dels agents de l’autoritat sinó també un de temptativa de lesions.